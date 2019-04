Chris Evans y Chris Pratt sorprenden a unos niños con cáncer de un hospital

Los niños del Hospital Infantil de Seattle han tenido una de las visitas más inesperadas de mucho tiempo. Este fin de semana, los actores Chris Evans y Chris Pratt han sorprendido a los pequeños con una visita muy especial.

Los actores de 'Los Vengadores' y 'Guardianes de la Galaxia' pasaron largas horas haciéndose fotos con los chicos y repartiendo regalos.

Aunque la gran sorpresa fue que Evans, interprete de Capitán América, apareció completamente caracterizado de su personaje.

Tras la visita, los dos actores han compartido algunas de las fotos y mensajes de apoyo en las redes sociales. "Un día maravilloso en el Hospital Infantil de Seattle. ¡Conocí algunos superhéroes reales! Me siento inspirado, bendecido y conmovido. Gracias a todos con todo mi corazón" ha dicho Evans a través de Twitter.

AMAZING day at @seattlechildren w @prattprattpratt . Met some TRUE super heroes! Feeling inspired, blessed, touched. Thank you w all my heart

Chris Pratt también escribió que había sido "un inmenso placer juntarme con el verdadero Capitán América en el Hospital Infantil de Seattle".

Had the immense joy yesterday of joining the real Captain America at Seattle Children's Hospital Thanks to Chris... http://t.co/eIVu0kXzo6