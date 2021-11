El abogado de la mujer que cargó el arma en el rodaje de Alec Baldwin sugiere que hubo sabotaje

El rodaje de 'Rust' sigue detenido mientras las investigaciones sobre la muerte de Halyna Hutchins continúan. La directora de fotografía fallecía debido a un disparo de Alec Baldwin con un arma de fogueo que no debía estar cargada. Desde entonces las investigaciones se han centrado en averiguar qué pudo suceder con el arma que se disparó y si alguien pudo cargarla accidentalmente con munición de verdad.

Y ahora ha salido a la luz nuevos detalles sobre el arma que disparó Baldwin contra Halyna y parece ser que el arma estuvo desatendida dos horas antes de que ocurriese el fatal accidente. Según han informado algunos de los abogados de la armera Hannah Gutiérrez, el arma podría haber sido cargada con munición real en ese intervalo de tiempo.

Los abogados de Hannah han contado cómo se encargaban de vigilar el arma que se disparó: "¿Existía el deber de vigilarla 24/7? La respuesta es no, porque no había munición real", cuentan en The New York Times.

Esto sería una contradicción directa a lo que ya se conocía del caso, puesto que desde la oficina del Sheriff en Santa Fe se informaba que Hannah le contó a los investigadores en su primera declaración que el arma estaba en una caja fuerte.

Los abogados de la armera de 'Rust' creen que el arma podría haber sido saboteada

Pero esto no termina aquí, puesto que los abogados de la película de la armera de 'Rust' están convencidos de que en ese periodo de tiempo en el que el arma no estuvo bajo la supervisión de nadie podría haber ocurrido lo peor.

Jason Bowles, abogado de Hannah Gutiérrez, cuenta en NBC News sus sospechas: "¿Cómo es posible que una bala de verdad se haya colado en el set? Había una caja de balas falsas con una etiqueta que ponía 'falsas'. No sabemos si la bala real vino de esa caja. Asumimos que alguien la puso en aquella caja".

El abogado termina alegando que ha surgido una teoría sobre lo que pudo ocurrir, suponiendo que alguien "quería sabotear el set, quería demostrar algo o que querían demostrar su descontento", lo que podría explicar que alguien introdujese la munición real en la caja de balas falsas.

Seguro que te interesa:

Alec Baldwin habla con la prensa por primera vez sobre el accidente que mató a Halyna Hutchins