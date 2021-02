'A todos los chicos: Para siempre': El importante significado del color amarillo para el personaje de Lana Condor

El pasado día de San Valentín llegaba Netflix la tercera entrega de 'A todos los chicos', la saga de películas románticas ha conseguido conquistarnos el corazón. Su estreno no podría haberse producido en un día más señalado, aunque los fans se quedan con cierto sabor agridulce. 'A todos los chicos: Para siempre' terminaba con un final diferente al de los libros en los que está basada la ficción y los espectadores comenzaban entonces a especular si esto se debería a la existencia de una cuarta película. Lana Condor, la actriz protagonista de la saga, se manifiesta al respecto, aunque no ofrecía una respuesta muy concluyente.

No sabemos si podremos volver a ver de nuevo a Lara Jean y Peter Kavinsky juntos en la pantalla pero lo que sí está claro, es que la última película de la saga no ha dejado a nadie indiferente. Y no solo porque su final haya sido algo desconcertante, sino también por la increíble estética de la que ha hecho gala la película.

Especialmente destacable ha sido el uso que la dirección de fotografía y el departamento de arte han hecho del color. La paleta de colores escogida para esta ultima entrega ha estado de nuevo conformada por matices rosas, amarillos y azules, de manera que la estética de las dos anteriores películas ha quedado impecablemente unificada con esta tercera. A través de los diversos elementos que encontramos en escuela secundaria Adler o en la propia habitación de Covey, el diseñador de producción, Christ August, ha construido una escenografía cimentada en dichos tonos. Después, los responsables de vestuario han conseguido que la protagonista destaque sobre dicha escenografía, ataviando al personaje principalmente con prendas luminosas y de colores brillantes.

Los tres colores han tenido un enorme peso en la estética de 'A todos los chicos’ pero tal y como ha explicado August, hay uno que guarda un simbolismo muy especial y cuya presencia ha sido reforzada en la tercera entrega de la saga. En el video que encontrarás en la parte superior de la página, te desvelamos a cual de los tres tonalidades cromáticas nos estamos refiriendo exactamente y cuál es su significado oculto.

