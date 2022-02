Lo que Alan Rickman se dedicaba a hacer en el set de 'Harry Potter' los días que no trabajaba

Aunque para muchos Alan Rickman siempre será el eterno Snape, lo cierto es que el veterano actor tuvo una prolífica carrera en la interpretación y allá por donde pasó todo el que le conocía coincide en lo especial y amable que era.

Rickman falleció a consecuencia de un cáncer hace seis años, y sus compañeros y fans le siguen recordando con mucho cariño.

Ahora ha rememorado detalles sobre él su co-star y amigo Timothy Spall, quien dio vida a Peter Pettigrew (Colagusano) en la saga 'Harry Potter' y trabajó junto a él como Severus Snape.

"Lo que te puedo decir sobre Alan, considerando que, al margen de la tragedia de su pérdida tan joven, él interpretó muchos personajes siniestros, formidables y aterradores. No siempre, pero estaba brillante en ellos", asegura en una entrevista con Looper.

"Él mismo era tan diferente, era tan cercano y amable, genuinamente amable. En Harry Potter, incluso cuando no estaba trabajando, no había un día que no llegara con un grupo de niños. Siempre había llamadas en plan, ¿puedo ir al set? Y traía niños de amigos para enseñarles todo", revela.

Sirius Black y colagusano en 'Harry Potter' | Warner Bros.

Alan y Timothy también trabajaron juntos en 'Sweeney Todd', donde estrecharon su relación con los personajes del juez Turpin y Beadle Bamford.

Spall también apunta que Rickman siempre fue "absolutamente encantador" a la hora de conocer admiradores, como su propia mujer y su suegra, y le llama "uno de los mejores actores de su tiempo".

Está claro que la huella que dejó Alan Rickman es difícil de borrar, y son muchas las historias y homenajes que se han conocido del actor desde su fallecimiento.

Recientemente en la reunión de 'Harry Potter' donde su ausencia fue muy notable, sus compañeros le recordaron con un cariño inmenso. Y es que Severus Snape dejó una marca inquebrantable tanto en los corazones de los fans como en los amigos de Rickman.

