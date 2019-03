Daniel Brühl: "Una película sobre la Fórmula 1 actual no tendría tanto glamour"

Uno era un playboy, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1976 y con tanto talento sobre el asfalto como caracter dentro y fuera de él. El otro era arrogante, perfeccionista, pura eficacia sobre la pista y tricampeón mundial.

James Hunt y Niki Lauda se enfrentaron en los años 70 con dos concepciones de la fórmula. Ahora la película Rush retrata con acierto esta rivalidad y estas dos conceptos de entender la competición y la vida:"Eran muy diferentes- explica el director Ron Howard- pero los dos compartían una cosa: ellos hacía todo según sus reglas, según su manera".

"No creo que una película sobre la Fórmula 1 de ahora tuviese tanta tensión, tanto glamour y tanta locura como en los años 70". Habla un Daniel Bruhl, más aficionado al fútbol y al tenis, que no se esperaba el papel: "Estaba de vacaciones en Cadaqués, y estaba conduciendo con mi novia, y adelantando camiones, y ella me gritaba: 'Que no eres un piloto de rally, ponte detrás' y fue en ese momento cuando me llamaron para darme el papel".

Un papel para el que pudo documentarse con el propio Niki Lauda, aunque no fue fácil: "Me llamó un día muy temprano, y me dijo: 'Bueno, creo que deberíamos conocernos" - 'Me parece bien', dije. 'Pues nada vente a Viena, pero vente con equipaje de mano, porque si no me gusta como eres, te marchas rápido'.

"Rush" llega a nuestros cine el 20 de septiembre.