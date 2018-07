Mortadelo y Filemón vuelven a los cines

Desde España llega 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo'

Los agentes Mortadelo y Filemón se ven obligados a hacer uso de toda su inoperancia para dar con el paradero de Jimmy el Cachondo, un acomplejado maleante que tampoco despunta por su elevado coeficiente intelectual, pero que tiene su gracia. En 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo'asistimos al intento de captura del delincuente que lleva colgando en su helicóptero una bombita de neutrones picantes, mientras cuentan con un testigo protegido peligrosísimo del que ellos mismos se tendrán que salvar.

Ladrones de esperanza en 'Trash'

Dos niños de las favelas de Río encuentran una cartera en el basurero donde buscan a diario, pero no se imaginan que este descubrimiento cambiará sus vidas para siempre. Cuando la policía local aparece para ofrecerles una generosa recompensa por la cartera, comprenden que han encontrado algo importante. Rafael (Rickson Tevez) y Gardo (Eduardo Luis) deciden recurrir a su amigo Rato (Gabriel Weinstein) para lanzarse en una extraordinaria aventura en la que intentarán quedarse con la cartera y descubrir el secreto que esconde. 'Trash' está dirigida por Stephen Daldry.

'The Zero Theorem': un mundo distinto

Qohen Leth es un excéntrico genio de los ordenadores que vive en un mundo corporativo controlado por una oscura figura llamada 'Dirección'. Recluido en el interior de una capilla en ruinas tiene por objetivo descubrir la razón de la existencia humana descifrando un extraño teorema. "The Zero Theorem" cuenta como este hombre podría descubrir la verdad sobre su alma y el significado de la existencia humana, sin embargo, 'Dirección' pretende detenerlo a toda costa y envía a un joven adolescente y a una chica para que lo distraigan de sus pesquisas.

Muchos traumas de 'fuego'

Carlos (José Coronado) es policía. Un día, una bomba en su coche mata a su mujer y deja sin piernas a su hija de 10 años mientras él resulta ileso. Once años más tarde parece otra persona que vive ahora en Barcelona con un nuevo trabajo en una empresa de seguridad. 'Fuego' cuenta como este hombre tras años de severo tratamiento sicológico, parece volver a ser una persona a la que han dado una segunda oportunidad. Sin embargo, tiene demasiado odio y su único objetivo es la venganza.

Dos hermanas en 'Rastros de sándalo'

A pesar de su fama y fortuna, Mina, una exitosa actriz india no puede olvidar a su hermana pequeña Sita, de quien se vio obligada a separarse después de la muerte de su madre. 'Rastros de sándalo' cuenta como, treinta años más tarde, ella intenta buscarla en su nuevo hogar en Barcelona. Sin embargo, los padres adoptivos de Sita han borrado todas las huellas de su pasado. Ella ahora se llama Paula, trabaja como investigadora en biología, y emprenderá un viaje de descubrimiento con la ayuda de Prakash (Naby Dakhli), un atractivo inmigrante indio que vende películas de Bollywood en el barrio barcelonés del Raval.

Si decimos 'Adiós al lenguaje'

'Adiós al lenguaje' trata sobre una pareja formada por una mujer casada y un hombre soltero que se conocen de casualidad y acaban enamorándose. Con el tiempo comienzan a discutir día tras día y tienen demasiados problemas sentimentales como para ser felices juntos. La cinta bajo la dirección de Jean-Luc Godar cuenta a la vez cómo un perro, que va paseando entre el campo y la ciudad, intenta hablar para ejercer de mediador para que la pareja vuelva a ser feliz después de solucionar sus problemas.

Entre 'Paris y Manhattan'

Alice, una farmacéutica joven y guapa, siente una insólita fascinación por Woody Allen. A pesar de que a ella la soltería no le preocupa en absoluto, su familia está empeñada en encontrarle pareja a toda costa. En eso aparece, Víctor, un joven que llega a instalar una alarma de seguridad y se enamora de ella de inmediato. Pero ella necesitará más tiempo y, además, los imaginarios consejos de Allen para admitir que el amor ha llamado a su puerta. 'La sombra de Woody Allen no consigue ayudar a esta mediocre comedia romántica francesa', según el diario The Guardian.

En Berlín hay 'Amor fou'

Cinta ambientada en Berlín en el siglo XIX. El joven poeta trágico Heinrich aspira a vencer a la muerte gracias al amor. Por esta razón intenta convencer a su prima Marie de que si se suicidan juntos conseguirán eludir el destino, pero su escepticismo logra deprimirlo. Sin embargo, Henriette, una joven casada, cuando se entera de que padece una enfermedad incurable, se muestra dispuesta a aceptar la propuesta del poeta. Relato libremente inspirado en el suicidio de Heinrich von Kleist, en 1811.

Un padre metido en 'Juegos sucios'

Craig, un padre de familia en plena crisis económica, ahoga sus penas en un bar cuando un desconocido le propone un trato: le dará cierta cantidad de dinero si va cumpliendo una serie de acciones, a cada cual más extraña y violenta. Lo que comienza como un juego terminará en delirio. 'Se trata de una comedia oscura en toda regla, y si se ve como tal, funciona a la perfección', señala The New York Times.

Llegan 'Los pingüinos de Madagascar'

Tras el éxito alcanzado en televisión con su propia serie animada, los pingüinos de la película 'Madagascar', dan esta vez el salto a la gran pantalla protagonizando su propia película: 'Los pingüinos de Madagascar' bajo la dirección de Eric Darnell y Simon J. Smith. Skipper, Kowalski, Rico, Cabo y el resto del equipo se embarcan en una aventura junto a la unidad 'Viento del norte', que se dedica a ayudar animales, para luchar contra un malvado pulpo que quiere acabar con todos los pingüinos del mundo.

Los profesores dan 'Lecciones de amor'

Comedia dramática ambientada en una escuela de élite de Nueva Inglaterra que trata sobre dos profesores, Jack Marcus (Clive Owen) y Dina Delsanto (Juliette Binoche) que inician una 'guerra' para demostrar qué importa más, si las palabras o las imágenes. 'Lecciones de amor' muestra esa lucha iniciada por el profesor de lengua contra una conocida artista que comienza a dar clases en la escuela y en la que los propios alumnos se enfrentan.