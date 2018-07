Pedro Almodóvar aterriza en la cartelera con la comedia coral 'Los amantes pasajeros'

Almodóvar vuela con 'Los amantes pasajeros'

Pedro Almodóvar ('Volver') regresa a la comedia con 'Los amantes pasajeros', una película que reúne en un avión destino México DF a un polifacético reparto coral de azafatos y pasajeros encabezados por Javier Cámara, Lola Dueñas, Raúl Arévalo, Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre, entre otros.

Así, los tripulantes del viaje tratarán de divertir con historias como la de una vidente convencida de que la aeronave se va a estrellar y un amanerado sobrecargo, que volarán bajo la dirección del realizador manchego.

VER FICHA

VER ESPECIAL

'Dando la nota', bailes y música universitarios

Humor, bailes y canciones acompañan a 'Dando la nota', la ópera prima de Jason Moore ('Dawson's Creek') que protagonizan, entre otras, Anna Kendrick ('Up on the Air'), Skylar Astin, Anna Camp y Brittany Snow.

La cinta, con guión de Kay Cannon ('30 Rock'), cuenta la llegada musical de Beca a la universidad de Barden y su ilusión por convertirse en pinchadiscos, que comenzará a despegar gracias a descubrir a un joven coro anclado en la tradición.

VER FICHA

VER ESPECIAL

'Oz:un mundo de fantasía', aventuras mágicas

Mila Kunis, Michelle Williams y Rachel Weisz se pasan a la brujería en 'Oz: Un mundo de fantasía', la precuela de 'El Mago de Oz' dirigida por Sam Raimi, que recrea los orígenes del conocido hechicero gracias a la interpretación de James Franco.

A su llegada al País de Oz, Oscar Diggs, un mago de circo en horas bajas, disfrutará de una fugaz fama y fortuna, que pronto se verá alterada por la aparición de tres brujas que tratarán de entorpecer su camino hacia el éxito.

VER FICHA

La unión soviética se diluye 'En la niebla'

Tras pasar con éxito por el festival de Cannes, aterriza en la cartelera española 'En la niebla', un drama dirigida por el ucraniano Sergei Loznitsa ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que cuenta con un reparto encabezado por Vladimir Svirskiy y Vladislav Abashin.

La cinta, basada en un libro de Vassil Bykov, narra la historia de un hombre acusado injustamente de traición durante la ocupación alemana en un bosque de Bielorusia, y cuyo asesinato ha sido ordenado a dos amigos.

Christian Bale revive 'Las flores de la guerra'

El actor Christian Bale se mete en 'Las flores de la Guerra', de Zhang Yimou ('La linterna roja'), en la piel de un enterrador que quedará atrapado en la conocida como la matanza de Nankín, iniciada el 13 de diciembre de 1937 por los invasores japoneses, y que acabó con la vida de 300.000 chinos, en su mayoría civiles.

En la primera incursión en el cine bélico del realizador asiático, John Miller acabará refugiado en la iglesia del sacerdote con dos grupos de chicas, unas niñas huérfanas, y otras prostitutas, entre ellas la bella Yu Mo, por la que el sepulturero se siente atraído.

VER FICHA

'Parker' junto a JLO

Basada en la novela homónima de Donald E. Westlake, en 'Parker', la cantante Jennifer López vuelve a la gran pantalla para interpretar a Leslie, una mujer divorciada que formará una difícil alianza con un ladrón con nueva identidad que tratará de dar el último golpe.

El actor Jason Stathm completa el reparto de esta película de acción dirigida por el estadounidense Taylor Hackford, en la que sus dos protagonistas vivirán su atracción en una operación con un gran botín de por medio.