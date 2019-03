Sigue con nosotros la cuenta atrás para el estreno de 'Kamikaze' el 28 de marzo

¿Qué pasa cuando un hombre en una misión suicida se hace amigo de sus victimas...? ¿Qué pasa cuando a un hombre en una misión suicida le estalla la vida en la cara...?

Así arranca 'Kamikaze', la primera película dirigida por Álex Pina, conocido por ser el creador de la exitosa serie 'El Barco' y guionista y productor ejecutivo de 'Fuga de Cerebros 2'. La película está basada en la novela del mismo nombre escrita por Iván Escobar que junto al director han sido los responsables del guión.

El primer tráiler nos presentaba a los personajes de esta historia protagonizada por Álex García y Verónica Echegui. El reparto lo completa Leticia Dolera, Iván Massagué, Carmen Machi, Héctor Alterio y Eduardo Blanco.

Era el primer resultado de un rodaje que hemos podido seguir semana a semana con los diarios de rodaje. Arrancaba con Verónica Echegui y Álex Pina. Ambos nos presentaban la trama de la película y los primeras localizaciones donde se ha rodado la película: el Pirineo Aragonés, Guadalajara y Madrid.

Después conocíamos de la mano de Carmen Machi las dificultades de rodar en la nieve y el magnífico paisaje de Benasque. Con Iván Massagué conocíamos un nuevo escenario: el aeropùerto. Eduardo Blanco nos daba la bienvenida a "Moscú", donde tocaba la parte buena: rodar en platós y decorados que les libraban de las temperaturas bajo cero.

Y entre plano y plano, descubrimos las dotes artísticas de Leticia Dolera. La actriz que interpreta a Natalia, la mujer de Massagué. En la película tiene una pequeña actuación donde ¡canta y baila!. Pero no ha sido la única, en otro de los videoblog volvemos a colarnos en las dependencias de hotel “ruso” y los huéspedes se meten en el ambiente cantando la popular 'Kalinka' rusa amenizando las noches de encierro en el hotel.

Por último dos escenarios más. El avión donde transcurre una de las escenas de 'Kamikaze', que nos lo enseña Massagué, y el cuartel general de los compatriotas de Slatan, Álex García. Allí se encuentra con sus antiguos compañeros y dónde se decide el próximo destino del protagonista. ¿Quieres saber cuál es?

Bajo la premisa de "A veces la única salida es empezar desde cero", nos llegaba el tráiler final de la película donde conocíamos la historia de cada uno de los personajes: la pareja recién casada, el vendedor de zapatos de mujeres, un amor que deja en Rusia o el mayor del grupo que siempre tiene la moraleja de la historia: "Por mucho que hayas sufrido siempre a alguien que sufre más que tú. Y solo quedan dos opciones: o quemarte por dentro o bailar al ritmo de la vida".

La canción que acompaña las imágenes, 'The Sound of my Hope' (El Sonido de mi Esperanza), ha sido compuesta e interpretada por David Feito, componente de 'El Sueño de Morfeo', que inicia ahora su proyecto personal Why Not. El [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/se-estrena/especiales/kamikaze/_2014031000344.html|||videoclip del tema The Sound of my Hope]], estaba acompañado de imágenes de la película.

Además tuvimos la oportunidad de colarnos en el rodaje del videoclip junto al cantante David Feito y el protagonista Álex García y hablar con ellos.

'Kamikaze', el valor de las sgundas oportunidades

La historia gira en torno a Slatan un hombre corriente de Karadjistan movido por el dolor, que ve como sus complicados planes se tuercen cuando el vuelo en el que viaja de Moscú a Madrid es cancelado debido a una tormenta de nieve y todos los pasajeros son realojados en un hotel de montaña.

En tres días, Slatan descubrirá de nuevo el amor y el valor de la amistad con unos pasajeros con una visión positiva y optimista de la vida... Un viaje con escala en la esperanza, la ilusión y las ganas de vivir.

De la nieve que invade ese hotel surge un canto a la calidez humana, una terapia colectiva en una torre de Babel improvisada, que nos irá descubriendo que la superación de la adversidad es realmente la unidad de medida del ser humano.

Una historia enternecedora, que el propio director describe como una fábula entrañable, empática y emocionante.

'Kamikaze' llega a los cines el 28 de marzo y unos días antes, el 24 de marzo se presenta en sección oficial del Festival de cine de Málaga donde competirá por alzarse con la Biznaga de Oro.