Primer tráiler en español de 'El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos'

LA TERCERA ENTREGA DE LA SAGA LLEGA A LOS CINES EN DICIEMBRE

"Un día me acordaré, me acordaré de todo lo que ha sucedido: de lo bueno, de lo malo, de los que sobrevivieron y de los que no". Así comienza el tráiler más esperado de la última entrega de 'El Hobbit', las palabras de Bilbo Bolsón en referencia a la batalla más épica de todos los tiempos.