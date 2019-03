Bilbo sobre aguas encantadas en esta escena inédita de 'El Hobbit: La Desolación de Smaug'

Esto son Bilbo y los enanos que van en procesión a visitar al Dragón Smaug, quien no les espera precisamente con los brazos abiertos. Pero es que el camino de la Compañía hasta allí es de todo menos un viaje idílico. Esta escena que no vimos en 'El Hobbit: La Desolación de Smaug' es una prueba más: Un puente quebrado, unas lianas que no parecen muy resistentes y un lago que esconde un secreto... ¿somnífero?

Os presentamos, en exclusiva para Seestrena.com, dos de los 25 minutos de imágenes inéditas que tendrá la versión extendida de la película en su salida en DVD y Blu-Ray. La cinta que nos devuelve a la Tierra Media y al mágico universo de Tolkien, plasmado una vez más por Peter Jackson en la gran pantalla, pasará así a durar más de tres horas, todo un deleite palomitero para los fans.

Mientras, el cosquilleo de la espera hasta la llegada a los cines de 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos' el próximo 17 de diciembre se está viendo alimentado por los primeros carteles oficiales o del primer tráiler, que ya podemos ver doblado al castellano.

Por cierto, fans de la saga: permaneced pegados a Seestrena.com porque muy pronto os daremos una gran sorpresa. Ahí lo dejamos...