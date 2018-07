'Capital Letters': El sensual videoclip de Hailee Steinfeld para 'Cincuenta sombras liberadas'

El próximo 9 de febrero llega a los cines 'Cincuenta sombras liberadas', el clímax de la saga 'Cincuenta sombras de Grey'. La BSO de la película no deja de darnos agradables sorpresa, y tras el temazo de Liam Payne y Rita Ora 'For You', hemos ido descubriendo poco a poco la playlist que le pondrá música a la historia de amor entre Christian Grey y Anastasia Steele.

La última en sumarse a la lista ha sido la actriz y cantante Hailee Steinfeld, que acaba de publicar el videoclip de su tema 'Capital Letters', donde la vemos convertida en la doble de Dakota Johnson y dejándose seducir por un joven muy parecido a Jamie Dornan.

Por si andas despistado, te recordamos que en la BSO de 'Cincuenta sombras liberadas' podrás escuchar a todos estos artistas (incluido Jamie Dornan).

1. Capital Letters – Hailee Steinfeld x BloodPop

2. For You (Fifty Shades Freed) – Liam Payne & Rita Ora

3. Sacrifice – Black Atlass featuring Jessie Reyez

4. High – Whethan & Dua Lipa

5. Heaven – Julia Michaels

6. Big Spender – Kiana Ledé featuring Prince Charlez

7. Never Tear Us Apart – Bishop Briggs

8. The Wolf – The Spencer Lee Band

9. Are You – Julia Michaels

10. Cross Your Mind – Sabrina Claudio

11. Change Your Mind – Miike Snow

12. Come On Back – Shungudzo

13. I Got You (I Feel Good) – Jessie J

14. Ta Meilleure Ennemie (Pearls) – Samantha Gongol (of Marian Hill) featuring Juliette Armanet

15. Deer in Headlights – Sia

16. Diddy Bop – Jacob Banks & Louis the Child

17. Love Me Like You Do (Fifty Shades Freed Version) – Ellie Goulding

18. Freed – Danny Elfman

19. Seeing Red – Danny Elfman

20. Maybe I’m Amazed – Jamie Dornan [Bonus Track]

21. Cross Your Mind (Spanish Version – Sabrina Claudio [Bonus Track]

22. Pearls – Samantha Gongol (of Marian Hill) [Bonus Track]