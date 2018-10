Johnny Depp rompe su silencio sobre la polémica de su fichaje en 'Animales Fantásticos'

Tras confirmarse que el actor elegido para dar vida al villano de la saga mágica de J.K. Rowling, 'Animales Fantásticos', era Johnny Depp se creó una gran polémica entre algunos de los fans.

El motivo se debe a que el actor se vio envuelto en un asunto muy grave después que su exmujer Amber Heard, con la que estuvo casado dos años, lo acusara públicamente de violencia de género.

Esta situación personal entre los actores se solucionó más tarde llegando a un acuerdo conjunto y publicando el siguiente comunicado por ambas partes: "Nuestra relación fue muy apasionada y con varios momentos volátiles, pero siempre limitados por el amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas de beneficios financieros. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional". Aunque, a pesar de esta resolución muchos fueron los que no volvieron a ver Depp con los mismo ojos.

Ahora, el actor ha hablado por primera vez sobre la polémica tras su elección para dar vida a Gellert Grindelwald después de que se haya confirmado que estará en la tercera entrega de la saga.

Lo ha hecho en una entrevista para 'Entertainment Weekly' donde explica: "Seré honesto. Me sentí mal porque J.K. Rowling tuvo que responder a las reacciones de toda la gente Pero, en última instancia, es una polémica que está ahí. El hecho es que fui acusado falsamente, razón por la cual demandé al periódico 'The Sun' por difamación ya que insistía en esas falsas acusaciones", recordemos que la misma escritora emitió un comunicado diciembre de 2017 apoyando a Jhonny.

"J.K. [Rowling] vio las pruebas y, por lo tanto, sabe que fui acusado injusta y falsamente y por eso me apoyó públicamente. Ella no es una persona que tome las cosas a la ligera, no se pronunciaría si no supiese la verdad. Es así realmente", declara después para dejar claro su inocencia.

Por último el intérprete también ha querido dirigirse a los fans de todo el Universo de 'Harry Potter' alegando su gran compromiso con su personaje: "Es una gran responsabilidad, el haber recibido las llaves de este auto. Mi lealtad más intensa es no sólo con J.K. y David Yates, sino que también con la gente que va a ver los filmes, con quienes han dedicado sus vidas a este mundo magnífico e increíble que creó J.K. Me dediqué por completo al personaje sabiendo la responsabilidad que tenía (…) Espero darles algo que no hayan visto antes".