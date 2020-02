Solo los valientes se atreverán

Has visto una y otra vez los clásicos Disney. No importa la edad. Siempre es buen momento para volver a tu infancia y dejarse llevar por la magia de estas películas. Pero no todo se basa en el conocimiento. A veces hace falta tener ciertos dones que van más allá de la sabiduría, dones que solo el 10% de la sociedad tiene. Tras la imagen pixelada se encuentra una princesa Disney. Hará falta que seas parte de ese 10% para que aciertes de quién se trata. ¿Te atreves?