La teoría de 'Encanto' que te reconciliará con que Mirabel no tenga poderes

'Encanto' es uno de los fenómenos de más éxito de los últimos años en Disney. La cinta de animación, primera en ambientarse en la cultura Colombiana, ha tenido una espectacular acogida en públicos de todas las edades.

Gran parte del interés en la película son sus llamativas canciones, compuestas por Lin-Manuel Miranda, todo un tándem ya en cuanto a trabajar con Disney, e incluso ha sido nominada a los Oscar por una de ellas, 'Dos oruguitas'.

Sin embargo uno de los temas de los que más hablan los fans de la historia es el misterio de los poderes de Mirabel, y por qué finalmente nunca descubrió por qué no tenía un don especial.

Una inspirada teoría de Reddit afirma que todo viene del poder de tres (sí, como las Embrujadas) y que los poderes de la familia están ligados por este número y el linaje.

El poder de la familia de 'Encanto'

En primer lugar tenemos a Julieta, Pepa y Bruno, cuyos poderes, según apunta esta idea, se basan en pasado, presente y futuro. Bruno revela con sus visiones el futuro, Julieta cura las heridas creadas en el pasado y Pepa cambia el tiempo en el presente.

Después tendríamos a Dolores, Camilo y Antonio, y sus poderes afirma que se deben a la enseñanza de los tres monos sabios japoneses de "no ver, no oír, no decir". Esto se reflejaría en la super audición de Dolores, el cambio de apariencia de Camilo y la comunicación de Antonio con animales.

Por último, quedarían las hermanas Isabela, Luisa y Mirabel, que representan belleza, músculo y cerebro. Isabela tiene un bello don con las plantas, Luisa tiene superfuerza, lo que dejaría a Mirabel para ser el cerebro.

Esto es lo que explicaría que la joven nunca "consiga" poderes, pues es su mente lo verdaderamente valioso y el cerebro detrás de encajar todas las piezas para salvar el 'encanto' y a su familia.

Visto así, resulta reconfortante el hecho de que Mirabel nunca consiguiera su don tal y como lo soñaba, pues al fin y al cabo era una pieza clave de su familia y no alguien que no encajara.

