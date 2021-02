El tatuaje de Chris Evans en mitad del pecho en honor a su perro Dodger: "Me he arrepentido de algunos, de ese nunca"

Chris Evans ha logrado convertirse en uno de los actores más populares y queridos de Hollywood. Su talento y su carisma conectan con un público que no duda en seguir el día a día del actor a través de las redes sociales.

Lo cierto es que Chris se ha animado mucho desde que se hizo Instagram a la hora de compartir sus momentos especiales a través de las redes, sobre todo cuando se trata de presumir de una de sus relaciones más especiales, la que mantiene con su perro Dodger.

El actor rescató a Dodger de un refugio hace años y, tal y como ha reconocido en alguna ocasión, este se ha convertido en una compañía esencial en su vida. Por ese motivo, Chris llevó a cabo una acción que demostraba cuánto de profundo era su amor por su mascota. Al parecer, tal y como él ha revelado, llegó a tatuarse el nombre de Dodger en el pecho, cerca de su corazón.

"Probablemente sea una de las relaciones más puras que tengo", decía en una reciente entrevista con el famoso presentador Jimmy Kimmel, Evans reconocía haberse hecho el tatuaje hace años y aseguraba estar orgulloso de tal decisión. "Nunca me arrepentiré de ese tatuaje. Me he arrepentido de algunos en mi vida, pero de ese nunca".

Además durante la entrevista, el actor reconocía que el nombre que había escogido para su perro, 'Dodger', le había llegado a causar algún que otro problema. En el vídeo de arriba te contamos por qué y puedes ver el diseño del tatuaje en pleno pectoral del actor.

