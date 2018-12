Revelan quién es el padre de Anakin Skywalker en 'Star Wars'

Era una de las grandes incógnitas de la saga, ¿quién era el verdadero padre de Anakin Skywalker? Ahora, en el cómic 'Darth Vader: Dark Lord of the Sith 1: The Chosen 1, Part 1', ha quedado claro el origen de este personaje crucial en la saga creada por George Lucas.

Si estás siguiendo la historia del cómic te recomendamos que no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS.

Como ya vimos en 'Star Wars: La amenaza fantasma' y sabrás si eres seguidor de la saga, en la precuela Shmi Skywalker, la madre de Anakin, dejó entrever que a su hijo la Fuerza le llegó por parte de su padre, pero Qui-Gon Jinn, el personaje interpretado por Liam Neeson, no le entendió del todo bien, aunque iba encaminado, tal y como aclara ahora el cómic.

Anakin Skywalker no tuvo un padre, sino que fue creado por la manipulación en el útero de Shmi por parte del Lado Oscuro y los midiclorianos, encabezados por el Emperador Palpatine.

En los momentos finales de su vida a Darth Vader le llega esta historia a modo de revelación. Aquí puedes ver la viñeta.