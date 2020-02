Michael Fassbender bailando break dance es todo lo que necesitas ver hoy

El actor Michael Fassbender, que en 'Alien: Covenant' dará vida a los ciborgs David y Walter, ha visitado recientemente el programa de la BBC 'The Graham Norton Show', donde ha vuelto a demostrar que hay pocas cosas que se le den mal.

Fassbender, que se encontraba en el programa junto a Jessica Chastain, confiesa en un momento dado que le habría encantado bailar en la película, y que pasó por una fase en su vida en la que le encantaba bailar break dance. Y claro, no puedes decir eso y no demostrar tus dotes artísticas, algo que al conocido intérprete no le costó hacer, y si no te lo crees, aquí tienes el vídeo.

'Alien: Covenant' llega a los cines este viernes 12 de mayo, ¿tú también estás deseando verla?