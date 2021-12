Leonardo DiCaprio saltó a un lago helado para salvar a sus perros en el rodaje de 'No mires arriba'

Todos recordamos cómo acabó Jack, el personaje de Leonardo DiCaprio en 'Titanic'. Pero parece que el actor se desenvuelve muy bien en el medio acuático, aunque esté helado. Ojo a la anécdota que ha salir a la luz durante la promoción de 'No mires arriba'.

Este viernes se estrena en Netflix la esperadísima 'No mires arriba' ('Don't look up'), la nueva comedia de Adam McKay que cuenta con un reparto de estrellas alucinante.

Muchos de ellos participaron en una mesa redonda para Entertainment Weekly, estaban: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Tyler Perry y el propio Adam McKay. Así se desarrolló la conversación en un momento dado:

"Lo más divertido fue que Leo trajo sus dos perros huskie de rescate que son simplemente como tornados", comienza diciendo McKay sobre la producción de la película. "Jonah Hill me podría enviar fotos de tu sofá destrozado", continúa explicando el director.

En ese momento interviene Jennifer Lawrence: "Cuenta la historia del lago congelado". "Básicamente, ambos cayeron en un lago congelado", cuenta Hill, quien vivió con DiCaprio durante el rodaje.

"Sí, y luego me metí yo", explica entonces DiCaprio. "Uno de los perros se cayó", dicfe Lawrence, "y saltó al lago congelado para salvar al perro y en cuanto empujó al perro fuera del lago, el otro saltó".

"El otro empezó a darle lametazos al que se estaba ahogando y acabamos todos juntos en el lago helado", relata DiCaprio.

"Y estoy seguro de que todos os lo estáis preguntando, yo también lo hice, él se desnudó de inmediato en el coche", concluye entre risas Lawrence. Definitivamente parece que Leo aprendió algo de Jack sobre nada en aguas heladas.

