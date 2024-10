Rosa busca desesperadamente a su familia: "El último mensaje que me mandaron fue que se estaba inundando la casa"

Rosa busca desesperada a su familia. "Estuve en contacto con ellas hasta las siete y el último mensaje que me mandaron fue que se estaba inundando la casa", ha explicado en su conexión en Y ahora Sonsoles muy preocupada.

Rosa no sabe nada de su hija, su yerno y sus dos nietas desde entonces y no ha encontrado la forma de poder contactar con ellos. "No nos cogen lo teléfono. Están completamente incomunicados", lamenta.

En el ayuntamiento de Masanasa no le cogen el teléfono y, aunque intenta mantener la calma, a medida que pasan las horas, su paciencia se agota. Rosa confía que su familia esté bien y recibir pronto noticias suyas.

Sonsoles ha recordado el número de teléfono para los desaparecidos en este desastre natural y confía que Rosa pueda recibir pronto noticias de su familia. En las próximas horas, seguiremos informando.