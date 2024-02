Así marcó a María José Cantudo protagonizar el primer desnudo integral del cine español: "No lo volvería a hacer"

María José Cantudo protagonizó el primer desnudo integral del cine español en la película 'La trastienda', un largometraje que salió a la luz en el año 1976, justo después del fallecimiento de Franco.

Este trabajo la etiquetó como actriz del destape, algo que ella cree que le pasó factura pues, como ha explicado en 'Y ahora Sonsoles', a ella le marcó. "Desgraciadamente", ha dicho.

El objetivo de la película, ha confesado, era meterse con el OPUS y para ella era una maravilla en la que ella tuvo la suerte de trabajar. "No sé por qué vino eso del desnudo y me tocó a mi como me podría tocar la lotería", ha dicho.

Entonces ni siquiera tenía 18 años, y María José Cantudo ha dejado claro que no lo volvería a hacer porque nunca le gustó.

"No sé por qué vino eso del desnudo"

Ella abrió puertas para otras, pero considera que se le encasilló en algo que no era. "Yo era una buenísima actriz y una chica que había trabajado mucho", ha dejado claro.

Ella considera que nunca ha hecho destape y que en la película no se veía nada, porque tenía el pecho tapado con el pelo. "Lo otro era tan frondoso que parecía un bikini", ha bromeado.

María José Cantudo ha vuelto a un plató de televisión después de 6 años y ha contado todo lo que ha sufrido por los problemas de salud, de los que ya está completamente recuperada.