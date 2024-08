Mari Carmen, amiga y víctima del presunto estafador de las reformas: "Le he visto crecer y me ha engañado"

Ana acudió a nuestro programa para denunciar una presunta estafa pues, después de pagar 11.000 euros por adelantado, la empresa a la que contrató para reformar su cocina y su baño no había llevado a cabo la obra.

A raíz de su denuncia, llegaron al número de teléfono del programa muchos otros afectados explicando situaciones similares que habían vivido con esta misma empresa.

Personas que desde distintos puntos de España habían sido víctimas de esta presunta estafa. Una de ellas es Luis, a quien presuntamente le han robado 10.000 euros. "No tiene furgoneta, no tiene maquinaria, no tiene empleados, no tiene empresa, no tiene nada", ha dejado claro.

También Érika ha sido una de las presuntas estafadas. Ella pagó 8.000 euros y le dejaron ocho meses en la calle con sus tres hijos. Además, estafó supuestamente a su hermano Fernando, en este caso con 800 euros.

Aunque no solo le denuncian desconocidos, sino también sus propios amigos. Una de ellos es Mari Carmen, que conoce al presunto estafador desde niño y mantenía una buena relación con su madre hasta que cayó en la trampa.

"Lo conozco desde que nació", ha dicho, y fue él quien se puso en contacto con ella después de hablar con su madre. Quería poner una caldera y él le mandó presupuesto, lo aceptó y posteriormente le envió un justificante de que había comprado los materiales.

Mari Carmen, por tanto, hizo el ingreso. Durante 3 semanas estuvieron bañándose con agua fría, a pesar de que ella le pagó 3.650 euros. Le puso la excusa de que se había roto el brazo y le dijo que le devolvería el dinero, pero eso no ocurrió.