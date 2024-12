Lely Céspedes y los abusos en las pasarelas: "Salí corriendo medio desnuda de una prueba"

Decenas de mujeres han roto su silencio para denunciar abusos en la industria del espectáculo. El cine español se ha llenado de artistas que cuentan episodios de acoso laboral o situaciones incómodas por parte de los poderosos.

Hasta ahora no había salido del mundo del espectáculo, pero la modelo Lely Céspedes visita el plató de Y ahora Sonsoles para demostrar que los abusos también llenan las pasarelas y la publicidad.

Lely asegura que vivió momentos de pánico durante su carrera. En una ocasión, por ejemplo, tuvo que salir corriendo medio desnuda porque la dejaron encerrada en un cásting con una cámara grabando y sin ropa.

Además, confiesa que en más de una ocasión han intentado forzarla tras realizar un catálogo. "Un productor me llevó a un parque y, amedrentándome con un pincho, se me abalanzó y me besuqueó", confiesa.

"Sentías miedo, pero además te sentías culpable por pensar que dabas pie a algo", señala. Durante años se mantuvo en silencio, pensando que aquello era algo normal, pero gracias a otros testimonios se ha atrevido a denunciarlo públicamente.

El caso de Lely es uno más de los muchos que denuncian abusos de personas poderosas de la industria y que evidencian que el acoso existe en todos los gremios.