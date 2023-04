Joaquín Cortés, tras pasar por el hospital, piensa ya en su gira mundial: "Seguramente no estaría aquí"

Joaquín Cortés ha estado recientemente ingresado en el hospital y, por fin, su recuperación consigue que le den el alta.

Desde 'Y ahora Sonsoles' hemos podido estar a la salida del centro un ratito: "Imagínate. Poneos en mi lugar. Esto ha sido un aviso. Fui rápido en verme cansado, con tos, me estaba ahogando e ir al hospital"

"Al ver que el oxígeno estaba en 88% se asustaron. Me han hecho todo tipo de analíticas e iban descartando", nos ha confesado.

Prueba tras prueba, al final los médicos han detectado lo que le ocurría: "Resulta que soy asmático desde niño y no lo sabíamos"

Tampoco se ha rechazado la posibilidad de estar arrastrando una neumonía: "Me lo dijeron muy claramente. Si hubiera subido a una gala que me faltaba por hacer en San Sebastián, seguramente no estaría aquí hablando con vosotros".

Joaquín Cortés ha confesado que sí que ha sentido miedo en algún momento: "Haber estado con el oxígeno muy bajo y forzando la máquina, que me podía haber dado un síncope en el escenario".

Aunque para sorpresa, lo que le contó él médico. Y es que el hospital detectó que tiene una edad biológica de 20 años: "Me reí con el médico. Me dice que de colesterol menos cero, y eso que yo como muy mal. Yo pensaba que se estaba quedando conmigo".

Tras un tiempo de reposo, el artista se subirá al escenario este verano: "Ya empezamos la gira a nivel mundial, que ya estaba prevista. Ahora voy a empezar mucho mejor".