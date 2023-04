Georgina Rodríguez estalla contra los titulares polémicos sobre el comportamiento de sus hijos en el colegio

Georgina nos ha sorprendido a todos por una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram.

Según ha señalado: "Algunos medios han publicado historias negativas sobre mis hijos en la escuela y me gustaría decir que estas afirmaciones son absolutamente falsas".

Un inesperado comunicado que Georgina ha querido publicar en sus redes sociales y cuyo detonante es una afirmación que tuvo lugar en 'El Hormiguero'.

"En el cole hay veces que a mis hijos les pegan y no se defienden. El otro día llegó uno de mis hijos: "Mamá, mamá que un niño me ha pegado" y digo bueno y tú con lo que calientas en casa no te sabes defender", fue la confesión de la influencer en el programa.

Estas palabras han tenido una gran repercusión a nivel internacional que ha generado grandes y polémicos titulares. Por ello, ha querido desmentir estas informaciones matizando cuál es la verdadera situación de los pequeños.

"Nuestros hijos han estudiado en una escuela fantástica, con profesionales maravillosos. Valoramos mucho el gran trabajo que hacen por nuestra familia, por nosotros como padres y a nivel personal. Nuestros hijos han encontrado amigos que les quieres y están muy atentos", confiesa en el comunicado.

Georgina también ha querido añadir que: "Siempre hemos tenido una experiencia fantásticas en todos los países y en todas las escuelas".

Este comunicado ha llamado la atención porque la mujer de Cristiano Ronaldo no tiene por hábito que se pronuncie sobre las polémicas que rodean su vida.