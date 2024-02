Esperanza, con 107 años, aún tiene muchas ganas de vivir: "Solo me ha quedado ir a Nueva York"

Esperanza nació en 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial. En España entonces reinaba Alfonso XIII y empezaban a llegar las primeras ondas de la radio.

Más tarde, pudo ver por primera vez una televisión, un aparato tan desconocido entonces que nadie le podría haber dicho que ella estaría dentro de ella en algún momento.

Pero es que vivir un siglo de historia da para mucho y Esperanza, a sus 107 años, ha visto de todo. Desde la llegada del hombre a la luna, pasando por la caída del muro de Berlín, el golpe de Estado del 23-F o la victoria de Massiel en Eurovisión.

Después de todo, sin embargo, no le faltan ganas de vivir y el secreto, según ella, es tomar un chupito de licor café al día. "Con unos frutos secos", ha dicho.

Esperanza no quería venir en viernes porque tiene clases de baile, pero ha tenido que faltar para estar en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Su hija Mari Carmen, que la ha acompañado, ha asegurado no se toma ninguna pastilla ni tiene ningún problema de salud.

Es completamente autosuficiente, y se viste, se maquilla y se peina ella sola. En su día a día, sí come, pero nunca cena, y el día que nos ha visitado se ha levantado a las once de la mañana, además echa cartas todos los días. Esperanza ha tenido una vida complicada, pero no ha pasado hambre. "Trabajaba con una familia que tenían carnicería", ha explicado.

El único sueño que le quedaba era ir a Nueva York, algo para lo que ha perdido la esperanza, pero el año pasado incluso voló a París... ¡Así que aún podría ir!