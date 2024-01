El desastroso reportaje fotográfico de la boda de Marta y Javier: "Tendríais que haber visto los descartes"

Marta y Javier son una pareja que acaba de casarse, pero no todo ha salido como ellos querían. Las fotos del día más importante de su vida no han salido bien. De hecho, no hay ni una en la que ellos salgan decentes.

Lo tenían todo preparado: las flores, los cubiertos, todos los detalles. Todo listo para celebrar y disfrutar del día más importante, que por supuesto querían inmortalizar.

La sesión de fotos comenzó en los preparativos, para seguir con la ceremonia y las imágenes románticas que se suelen hacer después. El resultado, sin embargo, ha sido un reportaje desastroso de un día que ahora tendrán que recordar en sus mentes.

Con ellos hemos hablado en directo, y han asegurado que se sintieron estupefactos cuando vieron el reportaje. "Yo creo que lo contrató mi suegra", ha bromeado Marta.

Estas, además, son las buenas. "Tendríais que haber visto los descartes", ha dicho el novio, que ha explicado que conocieron al fotógrafo por redes sociales y les gustó lo que habían hecho con otras parejas y a buen precio. En total, pagaron entre 600 y 700 euros.

A pesar del desastre, el fotógrafo le entregó las imágenes con orgullo y ellos no quisieron decirle que no les gustaban. De hecho, no han colgado ninguna en el salón y ni siquiera las han impreso.