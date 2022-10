Cristina Pedroche saca a relucir las supersticiones de Sonsoles Ónega para el estreno: “Como vea un jersey amarillo cortocircuito"

Si medimos el nivel de nervios que tenemos el equipo de 'Y ahora Sonsoles' todos alucinaríamos. No queda nada para que se estrene el nuevo programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 y los motores están encendidos. El lunes, 24 de octubre, a partir de las 19:00h podrás disfrutar del mejor plan que tenemos para ti. ¡Dosis de vida!

Nuestros compañeros de Zapeando también se quieren sumar a este plan perfecto y han invitado a la presentadora para que de algunos detalles de toda la magia que esconde este estreno. Cristina Pedroche no ha querido despedirse sin antes saber si Sonsoles Ónega tiene ya preparados sus amuletos y si cuenta con algún ritual: "No he incorporado ninguno nuevo". Por si fuera poco, tras mostrar todos los objetos que le dan suerte, ha dejado una cosa muy clara y es que “como vea un jersey amarillo cortocircuito”.

De lo que estamos seguros es de que le va a ir fenomenal en esta nueva aventura y que cuenta con un equipo ejemplar, por lo que la suerte está asegurada. Además, cuenta con el apoyo de los espectadores que también están deseando de que el lunes, 24 de octubre, a partir de las 19:00h, arranque 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3.