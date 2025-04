La carta de Gila abandonando a su segunda mujer: "Le dijo que la abandonaba porque se había enamorado de su tercera mujer"

Frente al escenario, Miguel Gila hizo reír a generaciones. Pero tras él, el abandono de su segunda esposa, Carmen Visuarte, provocó un años de dolor y lágrimas en su hija, Carmen Gila, a la que nunca reconoció como tal durante su vida.

"Nunca entendí por qué no me reconoció porque en público nunca me negó", señala, "me prometió que iría a un notario a hacerlo".

En las memorias de Gila, nunca aparece el nombre ni de Carmen ni de su hermano, aunque si habla de Malena, a quien tuvo con su tercera mujer. "Él abandonó a mi madre porque se enamoró de su tercera mujer", nos cuenta Carmen, mostrando la carta que le dejó Gila a su madre.

Hoy, Carmen deja a un lado el rencor y recuerda a su padre, quien, aunque ausente, es una de las personas que han marcado su vida. ¡No te pierdas su entrevista en el video!