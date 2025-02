Ángeles, separada de sus nietos por culpa de su yerno: "Cambió al año de morir mi hija, ya no le conozco"

Ángeles ha sufrido una pesadilla doble: la pérdida de su hija y la separación de sus nietos. Fue a raíz del fallecimiento de su hija por un linfoma en 2019, que el yerno de Ángeles cambió radicalmente su actitud.

Durante la enfermedad de su hija, Ángeles se hizo cargo de uno de los niños, mientras su yerno Jordi se desentendía de su mujer en su peor momento. "Cuando la tenía en mi cama muerta, me dijo: "con tu hija haz lo que quieras, yo no me la voy a llevar"", confiesa.

Aunque la relación de Jordi y su hija siempre fue buena, nunca vieron venir el golpe que les daría un año después de morir ella. "Fue cambiando, yo ya no conozco a esa persona", nos cuenta.

Cuando la joven murió, Jordi apartó a los niños de Ángeles, hasta el punto de que tuvieron que ir a juicio. Tras ganar dos juicios, en el tercero se obliga a Ángeles a ver a sus nietos en un punto de encuentro familiar: "No nos dejaron ni hablar".

Hoy, tras cuatro años, Ángeles vive con un dolor inmenso por no poder ver a su familia. ¿Conseguirá hacer justicia?