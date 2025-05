Cristian canta con el alma en La Voz Kids, pero no consigue convencer a los coaches

Nuestro siguiente talent en pisar el escenario ha sido Cristian, un joven onubense lleno de ilusión, arte y duende. Con su alma rociera por bandera, ha elegido para su Audición a ciegas el tema ‘Payaso’ de Bambino Guitarrista, una canción con la que ha volcado todo su sentimiento.

Aunque su actuación no logró que ningún coaches girara su silla, todos coincidieron en reconocer su entrega y su potencial. David Bisbal fue el primero en animarle: “Me ha faltado una conexión contigo en algún momento de la canción, pero eso no quiere decir que no hayas cantado bien”.

Edurne también valoró su talento: “Tienes mucho arte, si sigues trabajando vas a sacar todo tu potencial”, mientras que Manuel Turizo quiso destacar su actitud positiva: “Con esa actitud vas a llegar donde quieres”.

Cristian se marcha del programa sin equipo, pero con el corazón lleno de consejos y energía para seguir luchando por su sueño.