En Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Alquilan un piso vacacional y lo encuentran lleno de cucarachas y larvas: "Era irnos o dormir en el coche"

Un grupo de cuatro amigas no han podido disfrutar de sus vacaciones porque, según han contado, el piso que alquilaron no estaba limpio e incluso encontraron insectos. La plataforma por la que lo alquilaron no ha dado respuesta y la dueña las ha acusado de exageradas.