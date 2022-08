Antonio Orozco confiesa cuál fue su peor actuación: “Me planteé salirme de los escenarios”

Antonio Orozco será el artista invitado que, junto a los tres asesores, ayudarán al concursante ha llevarse el máximo dinero posible en el segundo programa de ‘Veo cómo cantas’. Este viernes a las 22:00 horas veremos si Orozco hará el Dueto Final con un verdadero cantante o con un impostor.

“La peor actuación de mi vida fue delante de 30.000 personas y me planteé hasta salirme de los escenarios”

El artista ha confesado en esta entrevista exclusiva que no quiere ni plantearse esa opción, pero que “pondrá todo de su parte para que eso no ocurra”. También ha revelado cuál fue la vez que peor ha cantado en su carrera profesional, y no lo ha dudado: “Fue delante de 30.000 personas y me planteé hasta salirme de los escenarios”, asegura.

También se ha mojado sobre con qué cantante de la historia le gustaría hacer un dueto, y su respuesta la tiene muy clara, “Paco de Lucía”. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en esta sincera entrevista!