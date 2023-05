¿Recibió 600 millones de pesetas del Estado?: Barbara Rey se sincera

Bárbara Rey se separó de Ángel Cristo, tras un matrimonio infernal. En ese momento comenzó la segunda etapa de su relación con el rey Juan Carlos I.

Un camino que fue muy distinto al que ella esperaba. Según Bárbara, ambos decidieron separarse y fue en ese momento cuando llegaron los espionajes, los chantajes y las grabaciones.

Bárbara Rey reconoció tener algunas grabaciones, pero mucho menos de lo que la gente se imagina. En 1997, alguien entró a robar en casa de Bárbara, llevándose material altamente sensible.

Según el libro sobre las anotaciones de Manglano, a finales de ese año se llegó a un “acuerdo” con Bárbara Rey: 100 millones de pesetas en un primer pago y 50 al año en pagos mensuales durante diez años. En total Bárbara habría recibido 600 millones de pesetas.

Un chantaje que el Rey se vio obligado a aceptar: “Bárbara Rey no puede reconocer que cobró ese dinero”, asegura Javier Chicote.

Manuel Parada no sabe tampoco si su amiga realmente aceptó ese dinero: “Solo ella lo sabe y solo ella puede contestar a esa pregunta”, señala.

Desde el CNI aseguran que nunca salió dinero de las arcas públicas para Bárbara Rey, pero es posible que saliera de donantes o amigos del Rey.

Bárbara asegura que a ella nunca le ha llegado ese dinero: “Cuanto más famosa soy, y más me conoce me quitan el trabajo, ¿obra de quién?”, señala. Y es que algunos aseguran que ese dinero no fue todo en efectivo, ya que también estaba dentro del acuerdo darle trabajo a Bárbara.

Muy pocas personas saben si realmente Bárbara Rey cobró o no 600 millones de pesetas y si realmente le hizo un chantaje al Rey.