¿Por qué se producen las calimas?

La calimas en las Islas Canarias suelen ser habituales y lo que hacen es dificultar un poco la visibilidad, pero ocasionalmente se pueden producir calimas 'salvajes' como la que han tenido este fin de semana en Canarias.

En este tipo de calima la visibilidad es muy reducida y Roberto Brasero explica que no se debe al humo de los incendios, puesto que ese es otro fenómeno. En este caso la calima está producida por el polvo del desierto que viaja y señala que puede ser "menos o más fuerte".

Se puede ver la diferencia entre un día de calima normal y otra, como el que ha habido este fin de semana en Canarias, en una simple imagen donde las diferencias son claras. Este tipo de fenómeno solo ocurre de manera muy ocasional y hacía ya 10 años que no se producía. Las causas se deberían también a la reciente borrasca que ha habido, que no ha afectado a las Canarias pero sí a su paso por África y además, en la península hay un anticiclón, que ha mantenido los cielos despejados, por lo que la diferencia entre altas y bajas presiones hace que funcione como un aspirador y levante el polvo y la arena y las empuje hacia las Islas Canarias.

Esta situación también ha afectado a los aeropuertos donde ha disminuido la visibilidad y además, las partículas de arena se pueden introducir en los motores de los aviones. Finalmente, Roberto Brasero señala que la calima continuará, pero será menos densa.