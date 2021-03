Un mandril del zoo de Jerez es operado para colocarle dos implantes dentales

El equipo del Zoobotánico en Jerez de la Frontera ha participado en la operación de un mandril para mejorar su salud bucodental.

Los especialistas detectaron varias anomalías en la boca del primate tras realizarle una primera exploración con una impresora 3D, por lo que decidieron operar de inmediato.

La intervención ha consistido en la extracción de dos premolares, la colocación de un implante y la reconstrucción de un colmillo que estaba destrozado. El procedimiento ha supuesto una importante mejora en la calidad de vida de este mandril macho.

El cirujano maxilofacial que coordinó la operación, Francisco Rábago, cuenta que todo empezó con una llamada de teléfono para pedirle su ayuda. "Creí que era broma. Cuando volví de Madrid me avisan de que tengo que venir a operar a un mandril". Rábago, que en un principio pensó que no podría hacerlo, terminó por aceptar el desafío. "Ahí empezó y me enamoré".

No es la primera vez que el especialista y el Zoobotánico colaboran en este tipo de actuaciones. Ya lo hicieron para recuperar un ejemplar de ibis eremita, una especie de ave pelecaniforme, a quien se le colocó un implante en una pata, siguiendo el sistema de los implantes dentales. El mismo equipo también ayudó a recomponer una malformación en el pico de un buitre.