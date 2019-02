La nueva Ley del Clima prohibirá la venta de coches de gasolina y gasoil en el año 2040

CAMBIO CLIMÁTICO

El OPCC, Observatorio Pirenaico para el Cambio Climático, establece que Los Pirineos son una zona sensible al cambio climático. Han observado que el aumento de las temperaturas es un factor clave en esta zona. Es sensible porque las temperaturas han aumentado desde 1950, ha subido incluso más que en la media global del mundo: 1,2 grados, mientras que la media mundial se encuentra en 0,85 grados. Las consecuencias son que los bosques buscan zonas más altas, las aves migratorias llegan antes y las pistas de esquí retrasan la apertura, de media entre 5 y 30 días más tarde. El Gobierno establece que en el año 2050 toda la energía que se produzca en España tendrá que proceder de fuentes renovables. Este es el objetivo de la futura Ley de Transición Energética, conocida como Ley del Clima. Significa que no se venderá gasolina ni gasoil y, por lo tanto, en 2040 deberían dejar de venderse y matricularse coches que usen este tipo de hidrocarburos, incluso el motor de combustión de los coches híbridos.