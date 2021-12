¿Habrá nueva Filomena este año? Roberto Brasero sorprende con un rap en directo para resolver dudas

Que Roberto Brasero tiene arte, no hay quien lo ponga en duda. El presentador de 'Tu Tiempo' ha demostrado en varias ocasiones sus habilidades más allá de explicarnos cómo amanece cada día en nuestro país. Hace solo unos días nos sorprendía presentando otro mítico programa de Antena 3 y ocupaba el sitio de Susanna Griso para llevar Espejo Público por un día. Ahora, ha ido un paso más allá y ha apostado por aclarar una duda que lleva varias semanas resonando en España de una forma que entienda todo el mundo: cantando. Concretamente, con un rap.

¿Habrá nueva Filomena este año? "Todo el mundo me pregunta si puede caer otra buena… " comienza Brasero al ritmo de una base que ya empieza a dar las primeras pistas de lo que esta por venir. En pleno directo, el presentador ha mirado a sus espectadores y les ha dicho que desde luego se lo iba a contar, pero "que te vas a reír ,si te digo la verdad, porque en realidad una cosas así… no se puede decir".

"Hablarte de tres meses, bro, no merece la pena"

Acompasado con la música y unos gestos dignos del mismísimo Eminem, Brasero lanzaba un claro mensaje con la meteorología "no lo podemos saber". Explica que esta ciencia es cuestión del "día a día", semana o quincena, pero que "hablarte de tres meses, bro…no merece la pena".

Ya metido en pleno rap, con su jerga incluida, ha asegurado que no es que no quiera predecirlo, es que simplemente "no se va a cumplir" y en caso de que lo hiciera, "la verdad: será por casualidad".

Primavera en fin de año

Sin embargo, para darnos alguna que otra alegría ya que no podía resolver directamente a la duda sobre la nueva Filomena, sí que ha hablado de lo que nos espera para esta Nochevieja: "Pero mira… no hay que ir tan lejos . El tiempo para nochevieja, aquí te lo dejo: Manga corta a mediodía y luego la noche será fría, pero no tanto…aquí te dejo mi canto".

Con esto, Roberto Brasero ha rematado su previsión del tiempo asegurando que esta última noticia es completamente cierta: "Primavera en fin de año y no es una inocentada… es el anticiclón".