EL VLOG DE BÁRBARA REDONDO | GALA 3

La sonrisa y simpatía de Bárbara Redondo nos ha ganado el corazón, su paso por 'Tu cara no me suena todavía' lo ha vivido con mucha diversión rodeada de sus compañeros de la tercera gala. No ha desperdiciado ni un momento para poder imitar a otros personajes y compartir momentos únicos en el programa. Descubre el Vlog especial de la concursante que nos emocionó como Adele.