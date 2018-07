EL VIERNES, 10 DE MARZO, ESTRENO DE 'TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA'

Los casting de 'Tu cara no me suena todavía' nos están mostrado unas espectaculares imitaciones de los candidatos a participar en el programa. Los artistas anónimos que se han metido en la piel de Chenoa, Freddie Mercury o Joaquín Sabina nos han dejado boquiabiertos. El próximo viernes, 10 de marzo, no te pierdas el estreno en directo en Antena 3.