Así suena 'La tortura' en las voces de Fran Valenzuela y Keunam como Alejandro Sanz y Shakira

¡PURO SENTIMIENTO!

En la gran final de 'Tu cara no me suena todavía', Fran Valenzuela se convirtió en Alejandro Sanz para interpretar 'Cuando nadie me ve' y Keunam se metió en la piel de Shakira con 'Que me quedes tú'. Aprovechando sus caracterizaciones, nos ha regalado en las redes un divertido vídeo en el que los concursantes versionan el éxito 'La tortura'. ¡No podrás quitártela de la cabeza!