ACTUACIONES GRAN FINAL | FRAN VALENZUELA

Fran Valenzuela ha vuelto a enfundarse en la piel de Alejandro Sanz en esta gran gala final de ‘Tu cara no me suena todavía’ para iluminarnos la noche con ‘Cuando nadie me ve’. La perfección del artista la hemos vivido en la voz del concursante. No hay palabras para tantos sentimientos. ¡Enhorabuena, Fran!