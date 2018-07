Aplaude y sorpréndete con lo mejor de 'Tu cara no me suena todavía'

MAÑANA EN ANTENA 3

Después de cinco galas en las que los concursantes nos han dejado con la boca abierta, mañana a las 22:30 horas en Antena 3 recordamos los mejores momentos de 'Tu cara no me suena todavía'. No dudamos que te volverás a sorprender con las actuaciones más impactantes hasta ahora vistas en el programa. ¡No te lo pierdas!