Ruth Lorenzo, la invitada especial en el estreno de 'Tu cara no me suena todavía'

EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

Ruth Lorenzo nos sorprenderá como la invitada especial en el estreno de 'Tu cara no me suena todavía', la ganadora de la cuarta edición de 'Tu cara me suena' se atreverá a realizar una imitación en directo para cerrar una primera gala de ensueño junto a los anónimos. ¿A quién imitará? No te lo pierdas, mañana a partir de las 22:00 horas en Antena 3.