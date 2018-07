Ana Morgade nos sorprende como una extravagante Katy Perry en ‘This is how we do’ y ‘Last Friday night’

ACTUACIÓN INVITADO GALA 2 | ANA MORGADE

Después de ser una de las concursantes que más sorprendió en la cuarta temporada de ‘Tu cara me suena’, Ana Morgade ha vuelto a darnos una alegría en este nuevo formato de concurso. Katy Perry puede empezar a temblar después de que la colaboradora de ‘Zapeando’ haya interpretado sus temas ‘This is how we do’ y ‘Last Friday night’. ¡Qué alegría tenerte, Ana!