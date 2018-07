Lara Chaves, una sensual Luz Casal con su interpretación ‘Un año de amor’

ACTUACIONES GALA 8 | LARA CHAVES

Lara Chaves y Luz Casal no sólo tienen en común las iniciales de su nombre porque esta noche nos hemos quedado sin palabras con la interpretación de Lara con la canción ‘Un año de amor’ en la octava gala de ‘Tu cara no me suena todavía’. La concursante ha llegado derrochando pasión y magia y ha conseguido enternecer al público. ¡Enhorabuena, Lara!