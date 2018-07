Angy Fernández deja al público sin palabras como Bruno Mars en ‘When I was your man’

INVITADA GALA 6 | ANGY FERNÁNDEZ

Angy Fernández ha sido la invitada de la sexta gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ y nos ha regalado unos momentos únicos con la actuación ‘When I was your man’ de Bruno Mars. La artista ha recibido muchas ovaciones tras su actuación y no es para menos. ¡Enhorabuena, Angy!