Un "viaje en el tiempo" y otros 8 motivos para no perderse la Gala 4 de Tu cara me suena 11

La Gala 4 de Tu cara me suena 11 va a ser como montar en una máquina del tiempo con algunas de las actuaciones que tienen preparadas los concursantes. "Vas a reconectar con el niño de tu infancia", revela Supremme de Luxe, que será Xuxa. Ya avisa de que su número va a ser una "fantasía", bailando "sin el más mínimo prejuicio ni vergüenza". Será otra prueba de su versatilidad tras su intimista Mika en el pasado programa.

También a la década de los 90 nos transportará David Bustamante para hacer de un jovencísimo Ricky Martin. "Me llamó María, la del pasito, para felicitarme", bromea el cantante. Aún más atrás irán los espectadores con Julia Medina, que formará parte de ABBA con 'The winner takes it all'. Pese a ser poco experta del grupo sueco, asegura que ha hecho la tarea.

También Juanra Bonet ha descubierto quién es Peso Pluma gracias a la tarea que le ha dado el pulsador. Él apuesta a que será su mejor actuación en Tu cara me suena. Seguro que impresiona su caracterización, tanto como la de Miguel Lago. Haciendo con Almácor de Bad Bunny y Jhay Cortez, pasará de su traje y corbata a un look "con moños haciendo a ese ídolo reggaetonero".

Más radical aún será lo de Valeria Ros. Ella avisa: "Puede que muera en el escenario". ¡Tiene el reto de estar dentro del osito gominola! De esta 'pesadilla' a "un sueño", el de Raquel Sánchez Silva como Dua Lipa. "Nunca lo voy a olvidar", asegura por la oportunidad de hacer de esta diva y con una canción, 'Dance the night', que es "un show en sí mismo" por el mundo Barbie.

"Muy elegante" estará Conchita como Kylie Minogue, ya tras quitarse cualquier atisbo de timidez con María Becerra. Como guinda, Raoul Vázquez se trae para su dueto a una amiga que es talismán y puro talento: Andrea Guasch. Junto a ella, que será Natalia Lacunza, hará de un artista al que admira "muchísimo" como Guitarricadelafuente. ¡Descubre en el vídeo las 9 razones para disfrutar de la próxima gala!