Valeria Ros acepta cualquier reto en Tu cara me suena 11: “Se me dan mal todos, lo estoy intentando pero es complicado”

Las risas están aseguradas en Tu cara me suena 11 con la llegada de Valeria Ros. La cómica es una de las nueve concursantes que formarán una undécima edición que calienta motores, ya que muy pronto llega a Antena 3.

Valeria Ros se ha mostrado muy contenta e ilusionada por su llegada a Tu cara me suena: “Siempre he querido estar aquí”, revela la cómica, a la que ya pudimos ver en la décima edición haciendo los coros junto a Natalia Ferviú en una actuación de Josie.

Tenemos por delante muchas galas en las que veremos a Valeria Ros en la piel de grandes artistas, tanto nacionales como internacionales. Y la cómica tiene un nombre en la lista de deseos que espera tachar: “Mujeres empoderadas, me encantaría Miley Cyrus”, confiesa Valeria sobre qué le gustaría imitar.

Pero, en el otro lado de la balanza, están aquellos a los que no querría imitar: “Se me dan mal todos”, bromea Valeria antes de reconocer que es complicado. Eso sí, hay un género que no quiere ver ni en pintura... ¡la copla!

Y como ya conocemos al pulsador, que a veces le da por hacer travesuras, Valeria ya tiene asumido que algo de copla tendrá que imitar. ¿Será el pulsador benevolente? ¡Ya queda menos para el estreno de Tu cara me suena 11!