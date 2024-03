Estos son todos los concursantes de Tu cara me suena 11

La llegada de la primavera nos regala una nueva edición de Tu cara me suena que está a la vuelta de la esquina, cuyo estreno lo disfrutaremos muy pronto en Antena 3.

La undécima temporada calienta motores en lo que promete ser una edición mágica y emocionante, sobre todo con unos concursantes que serán una delicia para el espectador. ¡Los repasamos!

Raquel Sánchez Silva

La periodista asume un nuevo reto en su carrera tras maravillarnos en la segunda edición de El Desafío. El trabajo duro y la constancia que le caracteriza podría suponer un plus para una Raquel Sánchez Silva que afronta cualquier cosa que se le ponga delante. ¿Qué artistas le dará el pulsador?

Juanra Bonet

El presentador de Atrapa un millón sabrá por fin qué se siente al estar en el lado de los concursantes. No es una novedad ver a Juanra Bonet en Tu cara me suena, ya que ha acudido como invitado en alguna gala, pero esta vez lo tendremos para disfrutarle cada semana. ¡Las risas están aseguradas!

Supremme de Luxe

Otra presentadora, en concreto de Drag Race España, que pasará de juzgar a ser juzgada. Supremme de Luxe ha aceptado un reto en el que ya la conocemos: sus dos actuaciones como invitada nos dejaron con la boca abierta, ¡qué suerte tendremos de verla esta vez gala tras gala!

Conchita

Ya hemos visto a Conchita disfrutar sobre el escenario de Tu cara me suena, pero no como marcan los guiones. La cantante acompañó a Lucía Gil en una actuación de ‘Original y copia’, por lo que no hemos podido verla imitar a ninguna artista. Ahora, Conchita acepta un reto que llega en el mejor momento de su carrera. ¡Qué ganas de verla en la piel de otros artistas!

Raoul Vázquez

El joven cantante cuenta con una veteranía que quedará patente en el escenario de Tu cara me suena. A Raoul ya lo pudimos ver codo con codo junto a Nerea Rodríguez, en la octava edición, derrochando talento y complicidad como Camila Cabello y Shawn Mendes. ¿Seguirá los pasos de Miriam, la última campeona de Tu cara me suena?

Miguel Lago

Otro que debutó en Tu cara me suena gracias a Nerea fue Miguel Lago, derrochando elegancia y glamour como Dolly Parton y Kenny Rogers. El cómico será el encargado de que las risas no falten en esta undécima edición.

Valeria Ros

La humorista está preparada para sacar a relucir sus dotes musicales en una faceta aún inexplorada. Valeria Ros acudió como invitada en una actuación con Josie, ¡y no lo hizo nada mal! ¿Conseguirá sorprendernos en esta undécima edición?

Julia Medina

La joven cantante ha asumido el reto mayúsculo de ponerse en la piel de los artistas más grandes del panorama musical. Julia Medina promete desmelenarse para demostrar todo el talento que atesora.

David Bustamante

La calidad vocal es de sobra conocida, por lo que David Bustamante deberá conquistarnos con sus dotes de imitación. Ya hemos visto muchas veces a sus copias en Tu cara me suena, ¿pero cómo se le dará imitar al original?