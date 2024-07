Las tomas falsas de Juanra Bonet confesando por qué se hizo artista: "Cuando vi lo que cobraba Manel..."

La historia de Juanra Bonet con el mundo del espectáculo quizá puede carecer de épica: "No hay mística, no hay relato, simplemente me salió bien", asegura él mismo. Sin embargo, está claro que estaban condenados a encontrarse. La comedia fluye por sus venas y lo está demostrando en Tu cara me suena 11.

Por eso, cuando le preguntamos por su vocación, tira de su sentido del humor para responder. "Cuando vi lo que se cobraba", bromea una primera vez al hablar del momento en el que decidió ser artista. ¿Segunda toma? "Cuando vi lo que cobraba Manel por las bolitas de detergente", vuelve a ironizar.

A la tercera, se pone serio: "Decidí ser artista por carencias afectivas, mi padre nos abandonó y yo siempre quise llamar su atención". ¡También nos la ha colado! La ocasión deja un filón con sus hilarantes tomas falsas. ¡Dale al play y no te lo pierdas!